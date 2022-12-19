مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، الملتقى السنوي الثاني لمديري إدارات الأدلة الجنائية، بمقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وسبق الملتقى جولة في مختبرات الأدلة الجنائية تضمنت إدارة المختبرات الجنائية وإدارة فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات ومسرح الحادث التطبيقي ومختبر الفحوص الفنية للبصمات ومختبر فحص ومقارنة الصور، وكذلك مختبر فحص الجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير.
واطّلع مدير الأمن العام خلال الجولة على أحدث التجهيزات الفنية والأجهزة التقنية ومراحل التطوير والإنجازات في الكشف عن القضايا.