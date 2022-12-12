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التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة شاغرة

2022-12-12 الساعة 4:39
مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، في استقبال الطلبات لشغل وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

تفاصيل الوظائف

وحسب ما ذكرته مدينة الملك سلمان للطاقة، فتشتمل التخصصات على:

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مدير الخدمات العامة.
مدير نظام تكنولوجيا المعلومات.
محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
مهندس المشروع.
محلل أعمال.
مشرف عقارات (Soft Services).
مشرف مرافق (Soft Services).
مشرف مرافق (خدمات صلبة).
مشرف عقارات (خدمات صلبة).
مهندس عقارات.
محلل جذب الاستثمار الصناعي.
مدير الخزينة.
مدير الموارد البشرية.
مدير مالي.
ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.
أخصائي عمليات حريق.
مستشار قانوني أول.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (اضغط هنا)

عن مدينة الملك سلمان للطاقة

يذكر أن سبارك هي مدينة صناعية متكاملة، ويقع المشروع في موقع إستراتيجي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تمتد على مساحة 50 كلم2، وأقيمت المدينة وفق رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح بوابةً رائدةً في قطاع الطاقة الإقليمي، وتوفر طيفًا متكاملًا من الخدمات التي تدعم نمو الأعمال في المملكة، ضمن السعي إلى تحقيق طاقة نظيفة ومستدامة وتنويع الإيرادات، وفقًا لما جاء في رؤية السعودية 2030.

وتعد (سبارك) أيضًا المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي تحصل على شهادة الريادة  (LEED)من الفئة الفضية في قطاع الطاقة والتصميم البيئي.

توفر (سبارك) بنية تحتية بمعايير عالمية للمستثمرين الدوليين في قطاعات النفط والغاز، والتكرير والصناعات البتروكيميائية، وصناعات إنتاج ومعالجة الطاقة والمياه.

 

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