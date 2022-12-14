مذيع إنجليزي يصف هاري وميغان بالجرذان السامة!

وصف أحد الإعلاميين الإنجليز، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالجرذان السامة، وذلك بعد نشر مقطع جديد من مسلسلهما الوثائقي الجدلي على نتفليكس.

جرذان سامة

وكتب المذيع الإنجليزي الشهير بيرس مورغان، تعليقًا على المقطع: يحتاج الملك تشارلز إلى تجريد هذين الجرذين السامّين من جميع الألقاب والروابط المتبقية للعائلة المالكة، ويحتاج إلى القيام بذلك بسرعة قبل أن يدمرا النظام الملكي.

ولا يزال الزوجان اللذان تزوجا في عام 2018، يحملان لقب دوق ودوقة ساسكس، لكن لم يعد يتم تناولهما على أنهما صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي.

وفي أحد المقاطع الخاصة بالمسلسل الوثائقي، يستمر هاري في القول: إنه تساءل عما كان سيحدث لهما إذا لم يقررا المغادرة عندما فعلا ذلك. ووصف الرحلة التي أقلتهما خارج المملكة المتحدة بأنها رحلة الحرية.

وقال هاري: إنهم كانوا سعداء بالكذب من أجل حماية أخيه، ولم يكونوا أبدًا على استعداد لقول الحقيقة لحمايته هو وميغان.

وأفادت ميغان أنه تم “سحب” أمنهم، وإن “كل شخص في العالم يعرف مكان وجودنا”. كما أكدت أنها “لم يتم إلقاؤها للذئاب، بل تم إطعامها للذئاب”.

وأضاف الأمير هاري أن العائلة المالكة البريطانية استبعدت أن تكون مطاردة الصحافة المتعلقة بالعرق لزوجته ميغان أمرًا غيّر مجرى حياته، مع شن الزوجين هجومًا شرسًا على وسائل الإعلام في المسلسل الوثائقي.