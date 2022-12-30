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بسبب السمنة والعادات الغذائية السيئة

مرض السكري قنبلة موقوتة في أمريكا

2022-12-30 الساعة 4:31
مرض السكري قنبلة موقوتة في أمريكا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أظهرت دراسة رسمية في أمريكا من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن مرض السكري من النوع 2 يمثل قنبلة قد تنفجر خلال السنوات القادمة في أمريكا.

وقال التقرير إن عدد الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 700% بحلول عام 2060.

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كما وجد أن معدلات الإصابة بالنوع الأول من داء السكري، وهو الشكل الذي يُلاحظ غالبًا عند الأطفال، يمكن أن يرتفع أيضًا بنسبة 65% في غضون الأربعين عامًا القادمة.

CDC مرض السكري قنبلة بصدد الانفجار في أمريكا

السمنة هي المُلام الأول

ولم يقدم التقرير تفسيرًا للطفرة الهائلة، ولكن يمكن أن يكون أحدها هو العبء المتزايد لسمنة الأطفال في الولايات المتحدة، حيث تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية.

تبعات الإصابة بمرض السكري

ويتعرض الأشخاص المصابون بالسكري لخطر الإصابة بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة وتلف الأعصاب وغيرها من مشاكل القدمين وصحة الفم والرؤية والسمع والصحة العقلية.

وقالت نائبة المدير الرئيسي بالإنابة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة ديبرا حوري: يجب أن يكون هذا البحث الجديد بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا.

وتابعت: من الأهمية بمكان أن نركز جهودنا لضمان أن يكون جميع الأمريكيين، وخاصة الشباب، في أفضل حالاتهم.

ويُذكر أن السمنة والنظام الغذائي السيئ الغني بالسكر يعدان من أكبر عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2، وتشير الأرقام إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن 19 عامًا في أمريكا يعاني من السمنة وأن واحدًا من كل ثلاثة يعاني من زيادة الوزن.

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