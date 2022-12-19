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توفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة

مركز إثراء يجمع أهم صُناع المحتوى العربي في الرياض

2022-12-19 الساعة 2:04
مركز إثراء يجمع أهم صُناع المحتوى العربي في الرياض
المواطن - واس

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يجمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” أهم صُناع المحتوى العربي في حفل إثراء المحتوى، الذي يقيمه “إثراء” بعد غد في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، حيث يشهد إطلاق النسخة الثانية من مبادرة المحتوى العربي، وفتح باب التقديم على المبادرة ضمن مجالات الأفلام الوثائقية، والأدب، والترجمة، والمنصات الإلكترونية، والموسيقى، والتدوين الصوتي “البودكاست”، وألعاب الفيديو المتنقلة “ألعاب الجوال”.

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فرص متنوعة في القطاعات الثقافية

وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” عبدالله الراشد، أن مبادرة إثراء المحتوى العربي تهدف إلى تطوير المحتوى، وتوفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، كما يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي, مشيراً إلى سعي المبادرة لتنشيط قطاع صناعة المحتوى من خلال تطوير المشهد الثقافي بمفهومه الواسع، ودعم النمو المتنوع والديناميكي للقطاع، إلى جانب دعم المواهب الناشئة والمحترفة في مجال صناعة المحتوى بالمملكة، ورفع مستوى إنتاج المحتوى العربي.

دعم وتنمية المحتوى العربي

ويتضمن حفل “إثراء المحتوى” معرضاً يظهر جهود إثراء في دعم وتنمية المحتوى العربي، وعرض 13 مشروعاً تُشكل خلاصة النسخة الأولى من المبادرة، إضافة إلى عرض عملين فنيين من إنتاج إثراء، هما “الكيان والوجود”، و”فسيلة”.
يذكر أن مبادرة إثراء المحتوى العربي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في عام 2020م، ويُمكن لجميع المؤسسات الانضمام إلى البرنامج من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو 31 مارس 2023م، وستقوم لجنة التحكيم بالإشراف على الطلبات؛ لاختيار الفائزين الذين سيحظون بفرصة الحصول على دعم مالي وتسويقي ولوجستي من مركز إثراء، ومن المنتظر الإعلان عن المشاريع المختارة يوم 31 يوليو 2023م.

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