مركز قياس يعلن موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مُمثلة في المركز الوطني للقياس (قياس)، عن موعد التسجيل في اختبار (القدرة المعرفية) الورقي، في عدد من المقرّات الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.
– التسجيل غداً الاثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م وينتهي التسجيل يوم الجمعة بتاريخ 1444/06/20هـ الموافق 2023/01/13م.
– بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1444/07/26هـ الموافق 2023/02/17م إلى يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م.
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