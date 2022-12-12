مشاهد لأمطار وبرق شديد يضيء ليل حي الأجاويد بجدة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروقاً شديدة أضاءت ليل سماء حي الأجاويد بمحافظة جدة.

وظهر خلال المقطع، الذي رصدته “المواطن“، بروق شديدة وهطول أمطار غزيرة، على حي الأجاويد، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.