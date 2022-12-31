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مشاهد لتفاعل محمد عبده مع عازف شاب بمطار العلا

2022-12-31 الساعة 4:57
مشاهد لتفاعل محمد عبده مع عازف شاب بمطار العلا
المواطن - فريق التحرير

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ظهر فنان العرب محمد عبده في مقطع فيديو من مطار العلا،حيث تفاعل مع أحد العازفين الشباب على العود.

إبداع الفنان الشاب وتفاعل فنان العرب

وبدأ الفنان الشاب، كما ظهر في المقطع، يعزف بعض الألحان على العود بطريقة مبدعة، تفاعل معها فنان العرب وشجعه وبدأ في التصفيق وأبدى إعجابه الشديد بموهبة الشاب.

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وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول للفنان محمد عبده والعازف الشاب حيث علق ثامر بقوله “أقوى دافع معنوي ممكن تشوفه”.

وعلقت عائشة على مقطع فنان العرب محمد عبده والشاب العازف بقولها “عزف جميل والله فناااااان”.

محمد عبده على مسرح المرايا

وشهد مسرح المرايا بمدينة العلا، مساء أمس، حفل فنان العرب محمد عبده، ضمن حفلات موسم “شتاء طنطورة”، وسط حضور جماهيري كبير.

وصعد الفنان محمد عبده مسرح قاعة مرايا مرحباً بالجماهير وأول ما قاله “من طلب العلا.. سهر الليالي”، تيمناً بوجوده في مدينة العلا العريقة.

واستهل فنان العرب حفله بواحدة من أجمل أغانيه التي تتناسب مع أجواء فصل الشتاء الباردة وهي أغنية “أنشودة المطر” التي أبدع في لحنها وهي من كلمات الشاعر العراقي بدر شاكر السياب.

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