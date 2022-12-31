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أرض العجائب

مشاهد مذهلة للشتاء على كوكب المريخ

2022-12-31 الساعة 3:14
مشاهد مذهلة للشتاء على كوكب المريخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت بعثات ناسا على مدى العقود الماضية، عن ظهور جليدي على سطح المريخ، بالإضافة إلى مدى تشابه المريخ مع الأرض في بعض الأمور.

العجائب الشتوية

وأظهر الفيديو الجديد من مختبر الدفع النفاث (JPL) في كاليفورنيا، وهو مركز رئيسي للمستكشفين التابعين لوكالة ناسا، كيف يبدو الثلج والصقيع والجليد على المريخ، ويبين الفيديو المشهد الثلجي على سطح الكوكب الأحمر كما لو أنه أرض العجائب الشتوية.

وقال عالم المريخ في مختبر الدفع النفاث، سيلفان بيكيكس في مقطع فيديو 21 ديسمبر، والذي أصدرته ناسا عبر موقع يوتيوب الخاص بها: إذا ذهبت إلى مواقع محددة، فستجد جليدًا مائيًا، تمامًا مثل ذلك الموجود على الأرض.

جليد المريخ

وعندما كشط مسبار “فينكس المريخ”، التابع لوكالة ناسا، أرض المريخ في القطب الشمالي في عام 2008، رأى جليدًا مائيًا تحت السطح مباشرة.

وأضاف العالم بيكيكس: هذا هو نوع الجليد المائي الذي يمكن أن يستخدمه رواد الفضاء في المستقبل عندما نذهب إلى هناك.

مشاهد فريدة

ويحتوي المريخ أيضًا على جليد جاف، وهو شكل صلب من ثاني أكسيد الكربون (CO2). وبدلًا من الذوبان، كما يفعل جليد الماء، يتصعد (sublimate) جليد ثاني أكسيد الكربون. وبما أن هذه المادة تتحول من مادة صلبة إلى مادة غازية، فإنها تخلق مناظر طبيعية غريبة.

ويشرح بيكيكس: على سبيل المثال، نرى ملامح على شكل عنكبوت، ومراوح وبيض مقلي، وجميع أنواع الأشياء الفريدة التي يصعب حقًا فهمها، ولكنها جميلة وفريدة من نوعها بالنسبة للمريخ.

كما تسقط بلورات الجليد على سطح المريخ، مثل الثلج على الأرض. وعندما استخدم مسبار “فينيكس” تقنية LIDAR وهو جهاز اكتشاف الضوء وتحديد المدى، لإطلاق الليزر في سماء الكوكب، اكتشف بلورات جليد الماء المتساقطة من سحابة.

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