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وسط رفع الأرصاد درجة التنبيه لتحذير

مشاهد من استعداد الجهات للحالة المطرية المتوقعة على الطائف

2022-12-29 الساعة 6:52
مشاهد من استعداد الجهات للحالة المطرية المتوقعة على الطائف
المواطن - فريق التحرير

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عدة صور توثق استعداد الجهات للحالة المطرية المتوقعة مساء اليوم على محافظة الطائف.

ورفع المركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بشأن هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظات الطائف وأضم وميسان، حيث تستمر الحالة حتى غد الجمعة في تمام التاسعة صباحًا.

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ويصاحب الحالة كل من نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، جريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.

حالة مطرية غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى السبت المقبل، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

تأثير الحالة

ويشمل تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت، مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، ومنطقة عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى).

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