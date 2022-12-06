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بعد تأهل منتخب بلاده لربع نهائي المونديال

مشجع مغربي يُقبّل علم السعودية أثناء احتفاله

2022-12-06 الساعة 11:13
مشجع مغربي يُقبّل علم السعودية أثناء احتفاله
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مشجع مغربي وهو يُقبّل علم السعودية، أثناء احتفاله في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، بتأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وظهر مشجع أسود الأطلس وهو يُقبل علم المملكة، وسط احتفالات جماهير المغرب بالتأهل التاريخي كأول منتخب عربي يصل لربع نهائي المونديال.

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وتُوج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة رجل مباراة إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تألق في ركلات الترجيح وقاد أسود الأطلس لربع نهائي المونديال.

وتصدى بونو لـ 3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا، ليفوز منتخب أسود الأطلس بنتيجة 3-0 في ركلات الجزاء الترجيحية ويعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر، منتظرًا الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا المقامة حاليًا.

وتُقام مباراة أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال مساء السبت المقبل مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.

 

 

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