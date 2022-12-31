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تمكن من النجاة رغم الإصابات الخطيرة

مشهد مخيف لـ نمر يفترس مدربه في سيرك إيطالي

2022-12-31 الساعة 11:41
مشهد مخيف لـ نمر يفترس مدربه في سيرك إيطالي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تعرض مدرب نمور في إيطاليا للهجوم من قبل حيوانه المفترس خلال عرض سيرك عائلي في مقاطعة ليتشي الإيطالية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وتُظهر اللقطات المروعة اللحظة التي تعرض فيها إيفان أورفي، 31 عامًا، للانقضاض عليه من قبل أحد النمور الضخمة التي تسللت إلى جانبه أثناء قيامه بإرشاد رفيقها أثناء عرض في سيرك مارينا أورفي في سوربو.

وسحب النمر المدرب إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويفترس رقبة الرجل الذي أصبح بلا حول ولا قوة.

نجاة المدرب رغم الإصابات الخطيرة

وتم نقل إيفان إلى مستشفى فيتو فزي في ليتشي مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع بسبب النمر، لكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة رغم الإصابات التي هددت حياته، ثم خرج لاحقًا من المستشفى.

تم عزل النمر بعد عرض السيرك ليخضع للفحوصات البيطرية، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم منعه بعد ذلك أم لا.

وورد في بيان نشرته إدارة السيرك على فيسبوك ما يلي: عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات وهو أمر يوضحه إيفان بنفسه للجمهور في عروضه.

وتابع: النمور حيوانات رائعة ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك، ومع ذلك، يمكن أن تقع الحوادث والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثله تستحق الثناء.

وتابع المنشور: إيفان، المدرب المحترف الموهوب للغاية، أصيب بسبب نمر خلال العرض ولحسن الحظ تمكن من النجاة.

مشهد مخيف لـ نمر يفترس مدربه في سيرك إيطالي

مطالبات بحظر أعمال السيرك 

وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA) إن الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون يحظر أعمال السيرك التي تشمل الحيوانات البرية.

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