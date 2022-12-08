مصادرة 1.5 طن خضراوات وفاكهة من البائعين الجائلين بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مصادرة أكثر من 1.5 طن من الخضراوات والفاكهة، وذلك خلال الجولات الميدانية لأمانة جدة في رصد الظواهر السلبية والتي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي”، والتي تأتي ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

تفاصيل الجولات

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية نفذت أمس الأربعاء مسحًا كاملًا لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة “البيع العشوائي” في المناطق المجاورة لسوق الخضار المركز، شمل ذلك الطرقات والساحات العامة، حيث جرى مصادرة 1.5 طن من الفواكه والخضراوات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

تشويه المظهر العام

وأشار الزهراني إلى أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.