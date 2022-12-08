Icon

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسليمها للجمعيات الخيرية

مصادرة 1.5 طن خضراوات وفاكهة من البائعين الجائلين بجدة

2022-12-08 الساعة 6:37
مصادرة 1.5 طن خضراوات وفاكهة من البائعين الجائلين بجدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مصادرة أكثر من 1.5 طن من الخضراوات والفاكهة، وذلك خلال الجولات الميدانية لأمانة جدة في رصد الظواهر السلبية والتي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي”، والتي تأتي ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

تفاصيل الجولات

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية نفذت أمس الأربعاء مسحًا كاملًا لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة “البيع العشوائي” في المناطق المجاورة لسوق الخضار المركز، شمل ذلك الطرقات والساحات العامة، حيث جرى مصادرة 1.5 طن من الفواكه والخضراوات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحديد النطاق السعري لاكتتاب أرامكو السعودية لزيوت الأساس

Img

لحظات غضب المدربين في مونديال 2022

تشويه المظهر العام

وأشار الزهراني إلى أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم