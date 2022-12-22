مصرع وإصابة 5 في انفجار عبوة ناسفة بالجيش العراقي

قتل 3 جنود وأصيب اثنان آخران، من قوات الجيش العراقي، في انفجار عبوة ناسفة في كركوك شمالي البلاد، وفقًا لتلفزيون الشرق.

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واستهدفت عبوة ناسفة عناصر من قوات الجيش العراقي ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وفي وقت سابق، الأحد الماضي انفجرت عبوة ناسفة في محافظة كركوك، وأودت بحياة 8 عناصر من القوات الأمنية العراقية، بينهم ضابط برتبة رائد.

واستهدفت عبوة ناسفة عجلتين تابعتين لقوات الشرطة الاتحادية العراقية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك شمال البلاد.