Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حسم الجدل بشأن التنازل عنها

مصر تنفي بيع الموانئ

2022-12-24 الساعة 1:54
مصر تنفي بيع الموانئ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفت الحكومة المصرية الأخبار المتداولة بشأن نيتها بيع الموانئ المملوكة بالكامل للدولة، مؤكدة أنها تخضع للسيادة وستظل كذلك.

بيان رسمي

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

قد يهمّك أيضاً
Img

وليد الفراج: هل يُوجد مدخل قانوني لإنقاذ الهلال قبل مونديال الأندية ؟

Img

مراسلة الإخبارية تتفاجأ بطلقات نارية أثناء نقلها أحداث شغب في باريس

وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

رد وزارة النقل

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددة على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

استثمارات أجنبية

وأكدت أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم