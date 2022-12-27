مصير حمدالله من البقاء مع الاتحاد

يسعى نادي الاتحاد لحسم مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم المغربي وقع لنادي الاتحاد في ديسمبر من العام الماضي لمدة موسم ونصف قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.

وتحدث أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد عن التجديد للمهاجم المغربي قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” إن شاء الله باقٍ، قريبًا سيسمع الجمهور خبرًا يسرهم، لم نتفاوض معه بعد، لكن بأمر الله هو مستمر معنا”.

إنجاز حمدالله

وفي وقت سابق، حقق حمدالله إنجازًا غير مسبوق وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي التعاون مساء أمس في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح المهاجم المغربي في المباراة التاسعة على التوالي في هز شباك التعاون، كأكثر فريق أحرز في شباكه مباريات.

وأصبح سكري القصيم بجانب الرائد، أكثر ناديين استقبالًا للأهداف من اللاعب المغربي برصيد 13 هدفًا.

وتمكن المهاجم المغربي من إحراز أهداف في شباك التعاون في كل المسابقات سواء كانت ” الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب المغربي 9 أهداف في شباك التعاون بقميص النصر، بينما سجل 4 أهداف بقميص نادي الاتحاد.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.