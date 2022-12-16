مطار القاهرة يسمح بدخول الأموال حتى 500 ألف دولار بشرط

أفاد مدير عام جمارك القاهرة، ماجد موسى، أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.

شروط

وأضاف ماجد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، أنه مسموح للراكب الوافد أن يحمل أي مبالغ مالية، دون سقف محدد، حتى نصف مليون دولار، ولكن بشرط الإفصاح عنها لرجال الجمارك.

ولفت مدير عام جمارك القاهرة إلى أنه يحق للراكب المصري أو الأجنبي حين المغادرة أن يحمل 10 آلاف دولار كحد أقصى، وأما المواطن الأجنبي الذي يحمل أكثر من هذا المبلغ يجب عند قدومه لمصر، أن يكون معه ما يثبت صحة هذه الأموال وأنها من حقه الشخصي.

واختتم ماجد موسى أن المتعلقات الشخصية المتعلقة بالذهب للسيدات يجب الإفصاح عنها، مضيفًا أنه لا يتم مصادرة أي هواتف شخصية ومسموح لكل شخص أن يحمل هاتفين.