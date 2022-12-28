معجبة تثير غضب القيصر كاظم الساهر

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فاجأت إحدى المعجبات، النجم العراقي كاظم الساهر، باقتحامها حافية القدمين المسرح أثناء غنائه لالتقاط صورة سيلفي تذكارية معه.
سيدة تقتحم مسرح دار الاوبرا بدبي لالتقاط سيلفي مع #كاظم_الساهر#عرب_وود pic.twitter.com/AnfKwdnWghقد يهمّك أيضاً
— rotana (@rotana) December 27, 2022
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيدة وهي تصعد إلى المسرح وتتجه نحو القيصر، خلال حفله الذي أحياه مساء الجمعة في دبي، على مسرح دبي أوبرا، وسط حضور جماهيري كبير.
ولم تكتف المعجبة بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول، الأمر الذي أثار استياء الفنان العراقي.
يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في لبنان ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 30 ديسمبر الجاري، في العاصمة اللبنانية ببيروت.
ومن المقرر أن يقدم الفنان كاظم الساهر خلال تلك الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها: زيديني عشقا، مدرسة الحب، يجيء الليل، أنا وليلى، أكرهها، قولي أحبك، بعد الحب، إحساسي غريب، حبيبتي والمطر، صعب على وغيرهم.