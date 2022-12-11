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أكبر تجمع للأزياء المعاصرة

معرض أنا عربية يستقبل زواره من الرابعة عصرًا

2022-12-11 الساعة 2:56
معرض أنا عربية يستقبل زواره من الرابعة عصرًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض عن مواعيد معرض أنا عربية، إحدى الفعاليات الترفيهية في موسم الرياض 2022.

وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد: نستقبلكم في معرض أنا عربية بـ واجهة الرياض من الساعة 4 عصرًا وحتى منتصف الليل.

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معرض أنا عربية

هو إحدى فعاليات موسم الرياض 2022، ويضم أكبر تشكيلة للأزياء والتصاميم المعاصرة.

موسم الرياض 2022

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويشتمل على 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.

ويقدم الموسم هذا العام في نسخته الجديدة أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.

ويتضمن أيضًا 8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، كما يوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.

 

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