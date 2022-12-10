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فعالياتٍ ثقافية وندوات وجلسات حوارية

معرض جدة للكتاب في يومه الثالث يحتضن مؤتمر النشر الرقمي

2022-12-10 الساعة 3:37
معرض جدة للكتاب في يومه الثالث يحتضن مؤتمر النشر الرقمي
المواطن - واس

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يحتضن معرض جدة للكتاب 2022 اليوم، مؤتمر النشر الرقمي – الأول من نوعه في المملكة -، إلى جانب ما سيشهده المعرض من فعالياتٍ ثقافية تتمثل في الندوات والجلسات الحوارية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت قبة (سوبر دوم) جدة خلال الفترة 8 – 17 ديسمبر الجاري.

النشر الرقمي

وسيناقش عدد من الخبراء والمختصين في يومٍ واحد بمؤتمر النشر الرقمي سبل الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة في صناعة الكتاب، عبر 7 جلساتٍ حوارية وورشتي عمل، يقدمها 38 متحدثاً، حيث تتناول الجلسة الافتتاحية “خلق الفرص ومواجهة تحديات التعلم من خلال النشر الرقمي”، بحضور نخبة من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ثم تتبعها جلسة عن التقنيات الجديدة في القراءة الإلكترونية، وأخرى حول المساعد الشخصي الذكي وتغييره لطريقة القراءة، وجلسة رابعة حول النشر الرقمي وتسهيله التعلم والقراءة، ثم جلسة عن منصات تسويق المحتوى الرقمي، فيما ستتطرق السادسة إلى فرص النشر الذاتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستركز الجلسة الأخيرة على المحتوى الرقمي للأطفال.

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وفي إطار فعاليات البرنامج الثقافي، تقام ندوة حوارية بعنوان “شعر العالم عبر وسيط: الغاوي الأمين”، حيث يدير الشاعر والمترجم حسن الصلهبي لقاءً حول قضايا الشعر والترجمة مع الشعراء نوري الجراح من سوريا، وآدم فتحي من تونس، وعباس بيضون من لبنان، للحديث عن تفرد الشعر عند ترجمته بوضع خاص يميزه عن الفنون الأخرى.
وفي الندوة الحوارية الثانية حول فن النحت، سيحاول الأكاديمي والفنان الدكتور عصام عسيري، والنحات الفنان علي الطخيس، والنحات نبيل نجدي استقراء مسيرة هذا الفن في المملكة، في لقاء تديره الدكتورة مها رضوي.

ثلاث ورش

وينظم المعرض ثلاث ورش عمل، تتناول الأولى (لعبة تجسيد الأفكار) لتقدم من خلالها الباحثة سارة غانم اقتراحات وطرائق يمكن الاعتماد على نتائجها لتجسيد أفكار الآخرين، أما الورشة الثانية فستكون عن فرص تمكين المؤسسات اللغوية من القطاع غير الربحي، ويقدمها الأكاديمي والمدرب المعتمد الدكتور فؤاد صدقة، وفي الورشة الثالثة يتحدث الرئيس التنفيذي لـ “إنيمي ثيرابي” حسين بن سهلان حول صناعة كتب المانجا.

وتختتم فعاليات البرنامج الثقافي لليوم الثالث من معرض جدة للكتاب، الذي يشارك فيه أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونحو 400 جناح تعريفي وتثقيفي، بحفلةٍ غنائية تقام على المسرح (1).

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