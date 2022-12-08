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مشاركة واسعة من أكثر من 900 دار نشر

معرض جدة للكتاب يفتح أبوابه للزوار

2022-12-08 الساعة 2:56
معرض جدة للكتاب يفتح أبوابه للزوار
المواطن - فريق التحرير

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فتح معرض جدة للكتاب 2022، أبوابه اليوم الخميس، للزوار تحت قبة “سوبر دوم” جدة، وسط مشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، انطلاق فعاليات ⁧معرض جدة للكتاب 2022⁩ الذي يستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، حيث يقدم المعرض لزواره عبر برنامجه الثقافي المصاحب، باقة مليئة بالفعاليات والأنشطة الثقافية المثرية في مختلف فصول الأدب والمعرفة والعلوم.

100 فعالية متنوعة

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض، أكثر من 100 فعالية تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى “حديث الكتاب” الذي يجمع القراء بنخبة من المؤلفين والكتاب المفضلين، فضلًا عن ورش العمل، التي تستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، إلى جانب تخصيص منصات لتوقيع الكتب، وركن للمؤلف السعودي يشمل أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، جلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب.

ويسلط معرض جدة للكتاب 2022 الضوء على القصص المصورة (الأنمي) وفن المانجا للرسوم اليابانية، عبر تخصيص أجنحة تضم العديد من الفعاليات، منها مقابلة مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة لأشهر أبطال القصص المصورة، بالإضافة إلى منطقة للطفل تتضمن مسرحًا للطفل، وحكواتي لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وعروضًا وأنشطة تفاعلية، وعروضًا لأشهر الموسيقى التصويرية، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي سيؤديها أبرز الفنانين.

أول مؤتمر للخيال العلمي

كما سيشهد المعرض، إقامة أول مؤتمر للخيال العلمي بالمملكة خلال يومي 8-9 ديسمبر، والمتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة؛ منها ركن هواة جمع المقتنيات، كما يحتضن جداريتين تفاعليتين؛ الأولى لإبراز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي وبُنيت على أساسه، والثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي؛ لتُبرز أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته وأبرز الإسهامات العربية فيه على مدار الزمن.

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