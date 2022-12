معلومات طريفة عن Taylor Swift بعيد ميلادها الـ 33

تميزت Taylor Swift بموضوعات أغانيها الفريدة وموسيقاها المميزة، وبالإضافة إلى ذلك فهي أيضًا ساحرة على خشبة المسرح وصريحة بشأن حياتها الشخصية.

وأجرت تايلور سويفت العديد من المقابلات الشخصية الجريئة على مر السنين والتي شاركت فيها تفاصيل حياتها.

5 معلومات طريفة عن Taylor Swift

وجمع موقع Tell Tales بعض المعلومات الطريفة والممتعة التي صرحت بها تايلور بنفسها في السنوات الماضية، وهي كالتالي:

1- نشأت في حقول زراعة الأشجار

قالت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية Taylor Swift في مقابلة عام 2014 مع Esquire إنها نشأت في حقول زراعة أشجار الكريسماس من سن 5 إلى 10 سنوات.

وقالت للمجلة إن نشأتها في مثل هذه المنطقة غرس فيها قدرًا غير عادي من الحماس لفصل الخريف وموسم الأعياد، حتى أنها أصدرت أغنية بعنوان Christmas Tree Farm في عام 2019 مع كليب صور في منطقة نشأتها.

2- بعض الأغاني هي رسائل لأشخاص حقيقية

قدمت تايلور العديد من الأعمال الناجحة، وفي مقابلة مع رولينج ستون عام 2014 قالت إن هناك سطورًا في بعض أغانيها عبارة عن رسائل أرادت إرسالها لأشخاص في حياتها لكنها لم تستطع.

3- كاتبة أغانٍ لفنانين آخرين

كتبت تايلور سويفت أغاني لكالفين هاريس وأغنية Better Man التي غناها ليتل بيج تاون، وأغنية You’ll Always Find Your Way Back Home لمايلي سايروس، كما كتبت أيضًا Best Days of Your Life وBabe.

4- كتبت كتابًا في سن المراهقة

تتمتع موسيقى Taylor Swift بقاعدة جماهيرية عالمية، مع أغاني تقارب المليار مشاهدة، ومع ذلك، لم تكن الموسيقى هي الشيء الوحيد الذي أثار اهتمامها عندما كانت صغيرة.

في مقابلة سابقة مع GQ، قالت إنها كتبت رواية خيالية للشباب عندما كان عمرها 14 عامًا فقط وألّفت A Girl Named Girl حول أم أنجبت ابنة لكنها أرادت أن تنجب ابنًا بدلاً من ذلك.

5- والدتها أرادتها فارسة

قالت تايلور سويفت في مقابلة عام 2016 مع مجلة فوغ إن والدتها أرادتها أن تكون فارسة، وبالفعل تدربت على ركوب الخيل حتى بلغت 12 عامًا ثم أبلغت والدتها إنها لا تحب هذه الرياضة.