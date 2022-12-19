معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):
– جدة (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):
– (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):
– (رجال / نساء).
– (الرياض، الدمام، أبها، جدة).
– تفاصيل (اضغط هنا).
– من يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.
– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.
– من خلال الرابط التالي:
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