معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):

– جدة (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):

– (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

– (رجال / نساء).

– (الرياض، الدمام، أبها، جدة).

– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ التنفيذ:

– من يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي:

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