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أشخاص قفزوا من أعلى المبنى

مقتل وإصابة 40 شخصًا في حريق هائل بفندق على حدود تايلاند

2022-12-29 الساعة 12:11
مقتل وإصابة 40 شخصًا في حريق هائل بفندق على حدود تايلاند
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الشرطة الكمبودية، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، الليلة الماضية، جراء حريق بفندق وكازينو يقع بالقرب من الحدود مع تايلاند.

حريق هائل

ووثقت مقاطع فيديو، النيران وهي تلتهم المبنى الضخم، وبعضُ الأشخاص يحاولون القفز منه، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.

القفز للنجاة

وأوضحت الشرطة في تقرير أولي لها، إن فندق وكازينو “غراند دايموند سيتي” الذي نشب به الحريق الليلة الماضية، عددُ موظفيه يبلغ قرابة 400، والبعض قفز من نوافذ الفندق للنجاة.

في سياق متصل، أوضح أحد متطوعي مؤسسة خيرية تايلاندية للإنقاذ شاركت في عمليات الإطفاء: إن الحريق بدأ في الطابق الأول لكنه انتشر بسرعة إلى الطوابق العليا.

 

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