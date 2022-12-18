مقتل 10 في هجوم داعش بكركوك العراقية

ارتفع عدد قتلى الهجوم الداعشي في كركوك العراقية، اليوم الأحد، إلى 10 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد.

هجوم داعشي

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة. وفقًا لفرانس برس.

وأضاف: الهجوم رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحًا قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونبحث عن العناصر الأخرى.

حادثة أخرى

ويوم الأربعاء الماضي، قتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم داعش.

عبوة ناسفة

وقال مسؤول أمني، فضل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن ضابطاً برتبة نقيب في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية.

يشار إلى أنه في عام 2017، أعلن العراق الانتصار على داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية.