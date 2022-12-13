Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إعلان حالة الطوارئ

مقتل 7 باحتجاجات ضد حكومة بيرو الجديدة

2022-12-13 الساعة 9:18
مقتل 7 باحتجاجات ضد حكومة بيرو الجديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات في بيرو مقتل 5 متظاهرين، أمس الاثنين، خلال تظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، مما يرفع حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى 7.

احتجاجات

وقال مصدر في مكتب وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار لفرانس برس: لقد سجلنا سقوط 7 قتلى منذ الأحد الماضي، حين اشتدت حدة الاحتجاجات على عزل البرلمان للرئيس بيدرو كاستيو، وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.

قد يهمّك أيضاً
Img

زلزال يهز إقليم جاوة بإندونيسيا

Img

مصر تطمئن أصحاب الحسابات البنكية

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله.

سقوط قتلى

وأضاف المصدر أن 4 أشخاص قتلوا، أمس الاثنين، في إقليم أبوريماك جنوب شرق مسقط رأس بولوارتي، أما القتيل الخامس فسقط، وفق المصدر نفسه، في أريكيبا جنوب، ثاني كبرى مدن البلاد، عندما تدخلت الشرطة لطرد مئات المحتجين من مدرج المطار، حيث أقاموا حواجز أشعلوا فيها النيران.

وكان أول قتيلين في هذه الاحتجاجات سقطا الأحد في أبوريماك.

موعد الانتخابات

وبحسب المصدر فإن 3 من القتلى السبعة فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا.

وتواصلت الاحتجاجات في بيرو رغم إعلان بولوارتي عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024.

حالة الطوارئ

وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتى توليها مهام الرئاسة في السابع من ديسمبر بعدما عزل البرلمان الرئيس، أعلنت أيضًا حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشد الاحتجاجات.

واتسع نطاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد، خصوصا في مدن الشمال وجبال الأنديز.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم