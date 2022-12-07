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يعزز الأغلبية الضئيلة للحزب

مقعد إضافي للجمهوريين بمجلس الشيوخ

2022-12-07 الساعة 8:31
مقعد إضافي للجمهوريين بمجلس الشيوخ
المواطن - متابعة

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فاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بعدما تمكن السيناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات وسائل إعلام.

أغلبية ضئيلة

وفاز السيناتور المنتهية ولايته على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. ويعزز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مما سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

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وكان المرشحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر، لكن أياً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما. وتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ميزان القوة

كذلك فإن هذا الفوز سيحد بشكل كبير من تأثير سيناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.

لكن هذا الفوز لا يغير ميزان القوى في الكونجرس، حيث تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ والتي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

مفاجأة

وفاجأت ولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، أمريكا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

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