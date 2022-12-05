منافسة مشتعلة بين المعيوف والعويس

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تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف ومحمد العويس.
ويُشارك عبدالله المعيوف بشكل أساسي مع الهلال، رغم التعاقد مع الحارس الدولي العويس، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن تألق الأخير مع المنتخب السعودي في كأس العالم قد يؤدي للدفع به في المباريات المقبلة.
وشارك محمد العويس في مباريات مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022، وخطف الأنظار، خاصة في مواجهة الأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الأفضل لحراسة مرمى الهلال بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي، حيث انقسمت الآراء بين المعيوف والعويس.
وترى الجماهير ضرورة الاستمرار في مشاركة المعيوف بشكل أساسي، خاصة أنه من الركائز الأساسية؛ وساهم في انتصارات الهلال خلال الفترة الماضية، فيما طالب البعض الآخر بمنح العويس الفرصة، نظرًا لتألقه اللافت مؤخرًا.
على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، من الفوز 5 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مرة.