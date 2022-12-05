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قبل استئناف دوري روشن

منافسة مشتعلة بين المعيوف والعويس

2022-12-05 الساعة 7:52
منافسة مشتعلة بين المعيوف والعويس
المواطن - مروة نبيل

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تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف ومحمد العويس.

المعيوف والعويس في منافسة

ويُشارك عبدالله المعيوف بشكل أساسي مع الهلال، رغم التعاقد مع الحارس الدولي العويس، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن تألق الأخير مع المنتخب السعودي في كأس العالم قد يؤدي للدفع به في المباريات المقبلة.

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عبدالله المعيوف
عبدالله – المصدر @SPL

وشارك محمد العويس في مباريات مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022، وخطف الأنظار، خاصة في مواجهة الأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر، وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

دوري روشن - محمد العويس في مونديال 2022
العويس – المصدر @SaudiNT

الجماهير حائرة

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الأفضل لحراسة مرمى الهلال بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي، حيث انقسمت الآراء بين المعيوف والعويس.

عبدالله المعيوف
عبدالله – المصدر @Alhilal_FC

وترى الجماهير ضرورة الاستمرار في مشاركة المعيوف بشكل أساسي، خاصة أنه من الركائز الأساسية؛ وساهم في انتصارات الهلال خلال الفترة الماضية، فيما طالب البعض الآخر بمنح العويس الفرصة، نظرًا لتألقه اللافت مؤخرًا.

محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT

الهلال هذا الموسم

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، من الفوز 5 مرات، والتعادل مرتين والخسارة مرة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

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