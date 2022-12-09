منتخب كرواتيا يواصل عادته بالبطولات الكبرى

تتسم مواجهات منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بالقوة والندية في جميع البطولات، ليتأجل الحسم إلى الأشواط الإضافية.

تخصص في الأشواط الإضافية

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “8 من آخر 9 مباريات خاضها منتخب كرواتيا ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى اتجهت إلى الأشواط الإضافية”.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بما في ذلك آخر 5 مباريات بكأس العالم، ومن ضمنها مواجهة البرازيل اليوم، والتي تفوّقت خلالها في آخر 4 قبل مباراة اليوم”.

ولعب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم أشواطًا إضافية في 4 مباريات بنهائيات كأس العالم 2018 أمام كل من؛ الدنمارك، روسيا وإنجلترا، بجانب اليابان الآن، واليابان في 2022، بالإضافة لـ3 لقاءات باليورو ضد تركيا، البرتغال وإسبانيا.

تعادل منتخب كرواتيا

وانتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة كرواتيا ضد البرازيل، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليتم لعب أشواط إضافية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).