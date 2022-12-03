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في افتتاح الدور ثمن النهائي

منتخب هولندا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

2022-12-03 الساعة 7:02
منتخب هولندا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بتقدم الطواحين بهدفين دون رد.

تقدم منتخب هولندا

وبدأت مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا المقامة على استاد خليفة الدولي بشكل سريع، وتصدى حارس الطواحين أندريس نوبيرت، فرصة خطيرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

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هولندا ضد أمريكا
جانب من المباراة – المصدر @OnsOranje

وضغط المنتخبان بقوة، قبل أن ينجح ممفيس ديباي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك أمريكا بعد مرور 10 دقائق من تسديدة، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتشتغل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ممفيس ديباي
احتفال ديباي – المصدر @OnsOranje

واستمرت المحاولات، وتألق أندريس نوبيرت وتصدى لتسديدة صاروخية عند الدقيقة 42، ليُحافظ على نظافة شباكه، وعزز دالي بليند تقدم الطواحين بهدف ثان؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا ضد أمريكا بنتيجة 2/0.

هولندا وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار المنتخبان بمونديال 2022

وكان منتخب هولندا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد تصدره المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، فيما صعدت أمريكا بعد احتلالها وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

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