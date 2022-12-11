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منشور يقود أردني للقاء والدته المصرية بعد فراق 43 عامًا

2022-12-11 الساعة 10:24
منشور يقود أردني للقاء والدته المصرية بعد فراق 43 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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ألهبت قصة اجتماع شاب أردني بوالدته المصرية بعد فراق استمر 43 عامًا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

منشور

وعبر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تمكن مواطن أردني من العثور على والدته المصرية بعد رحلة بحث استمرت 43 عامًا.

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وفي التفاصيل: نجح وسام في الوصول إلى والدته رضا محمد الكوراني بعدما نشر صورة قديمة لها على صفحة أطفال مفقودين عبر “فيسبوك” مرفقة بتدوينة كتب فيها: ابنك عايش وبيدور عليكي، ليتدخل مصريون وأردنيون وينجحون في إيصال الابن بأمه.

التفاصيل

وكانت السيدة المصرية قد فقدت ابنها عام 1979 وظنت أنه توفي، حيث كانت متزوجة من أردني وتعيش في عمان، وبعد إنجابها ابنها كان يعاني المرض واحتجز في المستشفى.

كما لجأ الوالد للكذب عليها وادعاء وفاة الابن؛ نظرًا لخلافات بينهما وصلت للطلاق وخشية أن تأخذ ابنها عند مغادرتها بلاده.

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