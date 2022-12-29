مهتمة بالتوعية الصحية للسرطان تروي تجربتها مع ابنها المصاب

كشفت نسما الملا، مهتمة بالتوعية الصحية لسرطان الأطفال، اليوم الخميس، تفاصيل تجربتها مع ابنها فارس محارب السرطان في سن 5 سنوات التي بدأت في 2019، بعرض بسيط جدًّا كان عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة 3 أيام متتالية فقط.

وقالت الملا، خلال لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه بعد فترة بدأت تظهر على الطفل أعراض جديدة مثل الخمول والدوخة والتعرق الزائد (من هنا بدأت أقلق) وعقب دخوله الطوارئ تم تشخيصه بـ سرطان اللوكيميا حينها.

بروتوكول العلاج

وأضافت أن فارس اتبع بروتوكول على 6 مراحل (5 مراحل مكثفة ومرحلة وقائية) منذ 2019 حتى وصل للتعافي خلال 3 سنوات.

وتابعت نسما، أن لدى معرفتها بإصابة طفلها بالسرطان كانت مصدومة جدًّا ولم تستطع الحديث في الموضوع كثيرًا وركزت على بروتوكول العلاج، لاسيما وأن شعر ابنها بدأ يتساقط في المرحلة الرابعة للعلاج الكيماوي، ومع اتباع التعليمات الصحية بدأ يتعافى بشكل كبير.