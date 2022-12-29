Icon

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
تعافى خلال 3 سنوات

مهتمة بالتوعية الصحية للسرطان تروي تجربتها مع ابنها المصاب

2022-12-29 الساعة 7:51
مهتمة بالتوعية الصحية للسرطان تروي تجربتها مع ابنها المصاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت نسما الملا، مهتمة بالتوعية الصحية لسرطان الأطفال، اليوم الخميس، تفاصيل تجربتها مع ابنها فارس محارب السرطان في سن 5 سنوات التي بدأت في 2019، بعرض بسيط جدًّا كان عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة 3 أيام متتالية فقط.

وقالت الملا، خلال لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه بعد فترة بدأت تظهر على الطفل أعراض جديدة مثل الخمول والدوخة والتعرق الزائد (من هنا بدأت أقلق) وعقب دخوله الطوارئ تم تشخيصه بـ سرطان اللوكيميا حينها.

بروتوكول العلاج

وأضافت أن فارس اتبع بروتوكول على 6 مراحل (5 مراحل مكثفة ومرحلة وقائية) منذ 2019 حتى وصل للتعافي خلال 3 سنوات.

وتابعت نسما، أن لدى معرفتها بإصابة طفلها بالسرطان كانت مصدومة جدًّا ولم تستطع الحديث في الموضوع كثيرًا وركزت على بروتوكول العلاج، لاسيما وأن شعر ابنها بدأ يتساقط في المرحلة الرابعة للعلاج الكيماوي، ومع اتباع التعليمات الصحية بدأ يتعافى بشكل كبير.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم