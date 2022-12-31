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عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد

مهرجان شتاء درب زبيدة‬ يحتفي بعام القهوة السعودية‬ 2022

2022-12-31 الساعة 10:04
مهرجان شتاء درب زبيدة‬ يحتفي بعام القهوة السعودية‬ 2022
المواطن - واس

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واكب مهرجان شتاء درب زبيدة “الوجهة شمالية”-الذي تنظمة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بقرية “لينة” مبادرة “عام القهوة السعودية” عبر تنظيمه لفعالية “القهوة السعودية” على مدى ثلاثة أيام 29-31 ديسمبر في سوق لينة التاريخي.

ارتباط القهوة بالإرث الثقافي

وتضمَّن الاحتفاء مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة بالزوار، والحديث عن ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، وتسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية، التي تختلف من منطقة لأخرى، وذلك من خلال بوثات تمثل مناطق المملكة تقدم كل منطقة طريقة التحضير ومكونات القهوة ونوعيتها.

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مظاهر الكرم والضيافة

يأتي ذلك إضافة إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة، من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.

 

يذكر أنه من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني جاءت تسمية عام 2022م بــ”عام القهوة السعودية”.

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