مواطنة صينية: سأروي تجربتي الناجحة في السعودية لأولادي

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روت المواطنة الصينية “مون شين يا” عن تجربتها في العيش بالعاصمة الرياض، وعن أبرز الفروقات بين البلدين في إعداد وتحضير “الشاي”.
"مون شين يا".. مواطنة صينية تحكي عن تجربتها في العيش بالعاصمة #السعودية #الرياض وعن أبرز الفروقات بين البلدين في إعداد وتحضير "الشاي" pic.twitter.com/b1KWh4RJ6N
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 7, 2022
وأوضحت مون شين يا في تقرير لـ”العربية السعودية” أنها متواجدة بالمملكة منذ 6 أشهر، وهي حاصلة على الماجستير، وقريبًا الدكتوراه ولديها العديد من الهوايات.
وقالت: “في الثقافة الصينية الشاي ليس مجرد مشروب فقط، وإنما دليل قوي على العلاقات الجيدة والصداقة، وهو رمز للصحة الجيدة”.
وأشارت إلى حفاوة الاستقبال التي وجدتها فور وصولها إلى المملكة، وأسهم ذلك في سرعة تكوين الصداقات.
وعن الفرق بين الشاي في الصين والسعودية، قالت: “السعوديون يحبون الشاي لكن يتعاملون معه بشكل سريع في التحضير والشرب، أما في الصين فيتم التعامل مع الشاي بكل حب وهدوء”.
ولفتت إلى أنها زارت عدة أماكن في الرياض، وعبرت عن استمتاعها بتواجدها في السعودية، مشيرة إلى أنها ستحكي لأولادها وأحفادها عن تجربتها الناجحة.