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متواجدة منذ 6 أشهر بالمملكة

مواطنة صينية: سأروي تجربتي الناجحة في السعودية لأولادي

2022-12-08 الساعة 12:52
مواطنة صينية: سأروي تجربتي الناجحة في السعودية لأولادي
المواطن - فريق التحرير

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روت ‏المواطنة الصينية “مون شين يا” عن تجربتها في العيش بالعاصمة الرياض، وعن أبرز الفروقات بين البلدين في إعداد وتحضير “الشاي”.

وأوضحت مون شين يا في تقرير لـ”العربية السعودية” أنها متواجدة بالمملكة منذ 6 أشهر، وهي حاصلة على الماجستير، وقريبًا الدكتوراه ولديها العديد من الهوايات.

ثقافة الشاي

وقالت: “في الثقافة الصينية الشاي ليس مجرد مشروب فقط، وإنما دليل قوي على العلاقات الجيدة والصداقة، وهو رمز للصحة الجيدة”.

وأشارت إلى حفاوة الاستقبال التي وجدتها فور وصولها إلى المملكة، وأسهم ذلك في سرعة تكوين الصداقات.

أهم الفروقات

وعن الفرق بين الشاي في الصين والسعودية، قالت: “السعوديون يحبون الشاي لكن يتعاملون معه بشكل سريع في التحضير والشرب، أما في الصين فيتم التعامل مع الشاي بكل حب وهدوء”.

ولفتت إلى أنها زارت عدة أماكن في الرياض، وعبرت عن استمتاعها بتواجدها في السعودية، مشيرة إلى أنها ستحكي لأولادها وأحفادها عن تجربتها الناجحة.

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