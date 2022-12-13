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بينهم مواطن أطلق النار في الهواء

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

2022-12-13 الساعة 8:44
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لارتكابهم جرائم متنوعة، بينها قضايا جنائية ونقل وإيواء مخالفين.

ونشر الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.

التفاصيل

ضبطت قوات الأمن القبض على مقيم وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الترصد لكبار السن وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم ونشل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحقائب شخصية.

فيما ألقي القبض على مواطن قام بنقل في مركبته 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كما تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وألقت القوات الأمنية القبض على مواطنين بحوزتهما 900 قرص خاضم لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يستقلانها.

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