موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد، 25 ديسمبر.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به منهم موظفون بوزارات الداخلية والعدل والإسكان والصحة والتعليم
الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة
السعودية ضمن أكثر 25 دولة زيارة في العالم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية أو يستخدمها بدون ترخيص
الأرصاد: توقعات بحالة مطرية جديدة الخميس المقبل
3 كيانات تتحالف لتحويل مكة والمدينة لمركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية
السياحة تصدر 10 لوائح جديدة وتمهل المتعاملين 90 يومًا لتوفيق الأوضاع
النيابة العامة تصدر دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر
فريق إنجاد يعلن العثور على مفقود الأبواء متوفى