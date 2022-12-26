Icon

بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر

2022-12-26 الساعة 12:55
موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد، 25 ديسمبر.

قد يهمّك أيضاً
Img

أتلتيكو مدريد يُفكر في التخلص من جواو فليكس

Img

واشنطن تدعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به منهم موظفون بوزارات الداخلية والعدل والإسكان والصحة والتعليم

الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة

السعودية ضمن أكثر 25 دولة زيارة في العالم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية أو يستخدمها بدون ترخيص

الأرصاد: توقعات بحالة مطرية جديدة الخميس المقبل

3 كيانات تتحالف لتحويل مكة والمدينة لمركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

السياحة تصدر 10 لوائح جديدة وتمهل المتعاملين 90 يومًا لتوفيق الأوضاع

النيابة العامة تصدر دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر

فريق إنجاد يعلن العثور على مفقود الأبواء متوفى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة بكلية ومعهد الحرم المكي غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة بكلية ومعهد الحرم المكي غدًا

السعودية اليوم
الأرصاد : المملكة ليست بمنأى عن الظواهر...
السعودية اليوم

الأرصاد : المملكة ليست بمنأى عن الظواهر...

السعودية اليوم
جماهير السعودية تجذب الأنظار في مونديال 2022
الرياضة

جماهير السعودية تجذب الأنظار في مونديال 2022

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
جامعة بيشة تعلق الدراسة في بلقرن والنماص...
السعودية اليوم

جامعة بيشة تعلق الدراسة في بلقرن والنماص...

السعودية اليوم
طريقة التسجيل في برنامج منح أبحاث القهوة...
السعودية اليوم

طريقة التسجيل في برنامج منح أبحاث القهوة...

السعودية اليوم
فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى...
الرياضة

فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى...

الرياضة
ضبط 2169 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي...
حصاد اليوم

ضبط 2169 مركبة مخالفة بالأماكن المخصصة لذوي...

حصاد اليوم