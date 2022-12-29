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موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر

2022-12-29 الساعة 12:57
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء، 28 ديسمبر.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية

البنك المركزي يبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير

حساب المواطن: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم

الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل

إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق

النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة

وزير الطاقة: نظام إمدادات الطاقة يعزز الاستثمار الأمثل بالقطاع

إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه

الإحصاء: ارتفاع إيرادات ‎المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% في 2021

صحيفة أرجنتينية: نيوم حقبة جديدة من التقدم البشري

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