موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء، 28 ديسمبر.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية

البنك المركزي يبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير

حساب المواطن: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم

الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل

إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق

النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة

وزير الطاقة: نظام إمدادات الطاقة يعزز الاستثمار الأمثل بالقطاع

إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه

الإحصاء: ارتفاع إيرادات ‎المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% في 2021

صحيفة أرجنتينية: نيوم حقبة جديدة من التقدم البشري