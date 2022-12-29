موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 28 ديسمبر

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء، 28 ديسمبر.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
البنك المركزي يبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير
حساب المواطن: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم
الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل
إحباط محاولات لتهريب 29.2 طن قات و766 كجم حشيش في 4 مناطق
النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة
وزير الطاقة: نظام إمدادات الطاقة يعزز الاستثمار الأمثل بالقطاع
إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه
الإحصاء: ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% في 2021
صحيفة أرجنتينية: نيوم حقبة جديدة من التقدم البشري