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موجز “المواطن” ليوم الاثنين 26 ديسمبر

2022-12-27 الساعة 12:33
موجز “المواطن” ليوم الاثنين 26 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين، 26 ديسمبر.

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