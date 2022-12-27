موجز “المواطن” ليوم الاثنين 26 ديسمبر

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين، 26 ديسمبر.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

بـ7,12 مليارات دولار.. المملكة الأولى عالميًّا في تقديم المساعدات الإنمائية

المملكة تقود جهودًا ضخمة للاتجاه نحو المستقبل الأخضر

تراجع درجات الحرارة في الرياض إلى درجة واحدة مئوية الأربعاء

البيئة تطلق خدمة طلب زيارة مزرعة عبر تطبيق مرشدك الزراعي

بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على معظم المناطق

السديس يطلق مبادرة “قيادية ملهمة” لتهيئة الكوادر النسائية

الجماهير تترقب انطلاق رالي داكار السعودية 2023

تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس تهامة غدًا

عملية إنعاش قلبي رئوي تنقذ حياة زائر للمسجد النبوي