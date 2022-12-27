موجز “المواطن” ليوم الاثنين 26 ديسمبر

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين، 26 ديسمبر.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
بـ7,12 مليارات دولار.. المملكة الأولى عالميًّا في تقديم المساعدات الإنمائية
المملكة تقود جهودًا ضخمة للاتجاه نحو المستقبل الأخضر
تراجع درجات الحرارة في الرياض إلى درجة واحدة مئوية الأربعاء
البيئة تطلق خدمة طلب زيارة مزرعة عبر تطبيق مرشدك الزراعي
بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على معظم المناطق
السديس يطلق مبادرة “قيادية ملهمة” لتهيئة الكوادر النسائية
الجماهير تترقب انطلاق رالي داكار السعودية 2023
تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس تهامة غدًا
عملية إنعاش قلبي رئوي تنقذ حياة زائر للمسجد النبوي