موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الخميس، 22 ديسمبر.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
إدارة الأزمات بـ مكة: تجنبوا مغادرة المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية
حرس الحدود يدشن قوة أمن وحماية المرافق البحرية بمنطقة مكة المكرمة
وصول أول دفعة من العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ منصة الأعمال
مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن ومواطنة من إندونيسيا للمملكة
الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة
مباحثات سعودية مصرية لتعزير الفرص الاستثمارية الواعدة
25 مليار ريال الصادرات غير النفطية للمملكة خلال أكتوبر