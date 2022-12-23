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موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر

2022-12-23 الساعة 1:55
موجز “المواطن” ليوم الخميس 22 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الخميس، 22 ديسمبر.

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وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

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حرس الحدود يدشن قوة أمن وحماية المرافق البحرية بمنطقة مكة المكرمة

وصول أول دفعة من العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ منصة الأعمال

مواطنان يعتديان على آخر بالدهس عمدًا في قبضة الأمن

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن ومواطنة من إندونيسيا للمملكة

الغذاء والدواء تُحذر من دواء للأرق يسبب مضاعفات كبيرة

مباحثات سعودية مصرية لتعزير الفرص الاستثمارية الواعدة

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