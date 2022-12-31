موعد عقد قران ولي العهد الأردني من خطيبته السعودية

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أعلن الديوان الملكي الأردني عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطيبته السعودية رجوة خالد السيف، في بداية العام الجديد 2023.
The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Miss Rajwa Khalid Alseif will take place on 1 June 2023 #Jordan pic.twitter.com/f20BFedQjLقد يهمّك أيضاً
— RHC (@RHCJO) December 31, 2022
وقال الديوان، عبر بيان له في تويتر اليوم السبت: يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.
يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك.
يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.
وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدداً من الأمراء.