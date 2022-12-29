موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك والإسماعيلي في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي كما تُنقل عبر قناة On Time Sports المصرية.

الزمالك ضد الإسماعيلي

وسبق لـ الفريق الأبيض أن واجه الإسماعيلي في 141 مباراة في كل البطولات، حيث نجح في الفوز في 73 مباراة، بينما حقق الإسماعيلي الفوز في 34 لقاء، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 34 مباراة أيضًا.

كما نجح الفريق الابيض في هز شباك الإسماعيلي بـ 200 هدف، بينما سجل الإسماعيلي 134 هدفًا.

وحقق الزمالك الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 5-2 في موسم 1995/ 1996 في الدوري المصري، بينما فاز الإسماعيلي بنتيجة 5/ 3 أمام الفريق الأبيض في موسم 1956/ 1957.

ويبحث الإسماعيلي عن تحقيق أول فوز على الفريق الأبيض منذ عام 2017، حيث فاز الإسماعيلي وقتها بهدف دون رد سجله محترفه الكولومبي السابق دييغو كالديرون.

وبدأت مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري أول أمس الثلاثاء بمواجهة الاتحاد السكندري لنادي بيراميدز حيث فاز الأخير بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الأربعاء، تعادل إنبي بدون أهداف مع نادي الداخلية، بينما تعادل طلائع الجيش مع حرس الحدود بنتيجة هدفين لكل فريق، أما نادي فيوتشر ففاز على فريق فاركو بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الأهلي مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة بمواجهتين غدًا الجمعة وهما ”غزل المحلة ضد سموحة، البنك الأهلي ضد المقاولون العرب”.