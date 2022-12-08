موعد مباراة النصر وألميريا والقناة الناقلة

يترقب عشاق نادي النصر غدًا الجمعة، مباراة ألميريا الإسباني الودية التي تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وتنطلق مباراة النصر وألميريا عصر الغد في تمام الثالثة مساءً بتوقيت السعودية بحضور ما يقرب من 22 ألف مشجع.

كما من المتوقع نقل المباراة عبر قناة SSC الرياضية.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

النصر وألميريا

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.

وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ماجد الشمراني سيدير مباراة النصر ضد ألميريا.