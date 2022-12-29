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تُقام بعد غد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

2022-12-29 الساعة 7:51
موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
المواطن - محمد سمعه

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سيخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام فريق إيفرتون بعد غدٍ السبت في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتُقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي.

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وقبل المباراة، يتواجد مان سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، أما إيفرتون فيتواجد في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

وكان مان سيتي هزم ليدز يونايتد في الجولة الـ17 بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر إيفرتون من فريق وولفرهامبتون بثنائية لهدف يوم الاثنين الماضي.

المصدر – (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

مانشستر سيتي ضد ليدز

وكانت انتهت مباراة ليدز ضد مان سيتي، مساء الأربعاء، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من لاعبي مان سيتي حيث أهدروا عدة فرص لإحراز الهدف الأول عبر الجزائري رياض محرز والإنجليزي جاك جريليش.

وواصل مان سيتي ضغطه ليضيف الهدف الأول عبر الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ45.

مانشستر سيتي وإيفرتون

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليدز ضد مان سيتي، بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، عزز النرويجي إيرلينج هالاند من تقدم مان سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ52 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جاك جريليش.

واستمر ضغط مان سيتي ليسجل هالاند ثاني أهدافه والثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ65 بعد تمريرة جيدة من جاك جريليش.

وقلص ليدز يونايتد، الفارق محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب باسكال ستريك في الدقيقة الـ73.

مانشستر سيتي وإيفرتون
مانشستر سيتي وإيفرتون – المصدر AFP

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