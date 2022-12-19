ميسي: طريقة تتويج الأرجنتين بـ كأس العالم كانت جنونية

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

رد فعل ميسي

وقال البرغوث الأرجنتيني بعد المباراة: “الطريقة التي تُوجنا بها باللقب، كانت جنونية للغاية، كنت أعلم أنني سأُكافأ بالتتويج بلقب كأس العالم، الآن يجب أن أستمتع بهذا الإنجاز”.

وأضاف قائد التانجو: “لقد عانينا كثيرًا حتى نفوز بكأس العالم، لا يمكننا الانتظار لنرى كيف سيحتفل بنا الأرجنتينيون في بوينوس آيريس”.

ملخص مباراة الأرجنتين وفرنسا

وفي النهائي، دخل منتخب التانجو المباراة بضغط هجومي وبتركيز شديد منذ بداية الشوط الأول، حيث أظهر ميسي ودي ماريا ملامح الضغط الهجومي لمنتخب التانجو منذ الـ10 دقائق الأولى.

وتحصل دي ماريا على ركلة جزاء، احتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ليُسجلها ميسي معلنًا الهدف الأول لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ23.

ثم عاد منتخب التانجو وسجل الهدف الثاني عبر دي ماريا في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه ليُسجل هدفين عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين الـ80 والـ82.

وعند حلول الدقيقة الـ109 من الشوط الإضافي الثاني، سجل ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو بطريقة درامية، ثم أشعل مبابي الأجواء مجددًا مسجلًا الهدف الثالث للفرنسيين بالدقيقة الـ117 من ركلة جزاء.

وذهب المنتخبان لـ ركلات الترجيح التي حسمها منتخب الأرجنتين لصالحه.