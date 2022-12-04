ميسي يشاهد فرحة عائلته بتسجيل أولى أهدافه

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تصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 2-1 على الأسترالي، أمس السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
وبدا تأثر ليونيل ميسي بلقطات فيديو عرضه عليه مراسل محطة TyC Sports الرياضية الأرجنتينية، وفيه شاهد ما غمر عائلته من فرحة جنونية حين تسجيله الهدف الأول بالمرمى الأسترالي.
وكانت العائلة المكونة من والدته وزوجته أنتونيلا روكوزو وأولاده الثلاثة منها، تياغو وماتيو وسيرو، وبعض إخوته وأقاربه وأصدقائه، في مقصورة خاصة على مدرجات ملعب أحمد بن علي المونديالي، وقد ارتدى معظمهم قميص المنتخب الممهور برقم 10 كالذي يرتديه ميسي، ثم سأله المراسل عن شعوره بما رأى.
ونسمع ميسي يجيب بأن لديه مشاعر كثيرة مما رآه في الفيديو، قائلًا: أرى الكثير من السعادة، وأعرف الحالة التي هم عليها، وكيف يعيشونها ويعانون منها ويستمتعون بها، كما تعيش الأرجنتين كلها. إنه أول مونديال يدرك فيه أطفالي ما تعنيه بطولة كأس العالم. إنهم يعانون ويعيشونها ويستمتعون بها مثلنا جميعًا.
وقال ميسي أيضًا، إنه سعيد برؤية أطفاله على المدرجات، فقد كانت العائلة موجودة بالفعل في نهائيات كأس العالم الماضية، لكن بالنسبة لهم هذه هي المرة الأولى التي يختبرون فيها الأمر بهذه الطريقة المباشرة، وهو شيء لطيف جدًا، وفق تعبيره.