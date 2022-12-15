ميقاتي يدعو لكشف ملابسات حادث اليونيفيل

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أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عن أسفه للحادث الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام جنوبي البلاد، داعيًا إلى التحلي بالحكمة وسعة الصدر.
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بأن ميقاتي أعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيًا الشفاء للجرحى منهم، مشددًا على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً.
وناشد ميقاتي جميع الأطراف “التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن”، منوهًا بـ”التضحيات التي تبذلها قوات “اليونيفيل” في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارًا لأهل المنطقة وللبنان عمومًا”.
من جانبه، أجرى ميقاتي اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، واطلع منهما على ملابسات الحادث.
وعبَّر ميقاتي لـ رئيس إيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.
وبحسب الإعلام اللبناني، أفادت المعلومات بسقوط قتيل وعدد من الجرحى لقوات اليونيفيل، بعد إشكال بين الأهالي في جنوب لبنان واليونيفيل، تخلله إطلاق نار.