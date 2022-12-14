ميناء الملك فهد يستقبل سفينة جولي فانديو المحملة بمركبات رالي داكار 2023

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استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، اليوم الأربعاء، سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي داكار المملكة 2023.
دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة؛ #ميناء_الملك_فهد_الصناعي_بينبع يستقبل سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي #داكار_السعودية2023 pic.twitter.com/TPvV4KKWnQ
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 14, 2022
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للموانئ خلال مقطع فيديو:” إن ميناء الملك فهد استقبل مركبات سباق رالي داكار 2023 على متن سفينة جولي فانديو، بحمولة تضم 712 سيارة و5 طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى 22 حاوية و 61 دراجة نارية .”
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن الميناء يؤكد قدراته التشغيلية العالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات.
يشار إلى أن هذا الاستقبال جاء دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة.