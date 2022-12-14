ميناء الملك فهد يستقبل سفينة جولي فانديو المحملة بمركبات رالي داكار 2023

‫استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع‬⁩، اليوم الأربعاء، سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي ⁧‫داكار المملكة 2023.

712 سيارة و5 طائرات هليكوبتر

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للموانئ خلال مقطع فيديو:” إن ميناء الملك فهد استقبل مركبات سباق رالي داكار 2023 على متن سفينة جولي فانديو، بحمولة تضم 712 سيارة و5 طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى 22 حاوية و 61 دراجة نارية .”

استقبال مختلف أحجام السفن

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن الميناء يؤكد قدراته التشغيلية العالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات.

يشار إلى أن هذا الاستقبال جاء دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة.