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أشاد بجهود الحرس الوطني لتطوير اللواء

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي

2022-12-26 الساعة 3:36
نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
المواطن - واس

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتحيات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لمنسوبي لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بمنطقة نجران.

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لواء الملك عبدالعزيز

وأكد سموه خلال زيارته الميدانية اليوم، لمقر قيادة اللواء فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، التي كان -ولاازال- لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل -بعد الله-في تحقيق العديد من المنجزات الأمنية، والملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

 

الآليات الحديثة

واستعرض سموه خلال زيارته الآليات الحديثة وما تحتويه من تجهيزات وإمكانيات متطورة، مستمعاً إلى شرح من قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالمنطقة اللواء الركن محمد بن محسن السبيعي، عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها وحدات اللواء، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن.
كما استمع سمو الأمير تركي بن هذلول لإيجاز عن تشكيلات لواء الملك عبدالعزيز الآلي المرابطة وما تقدمه من أعمال عسكرية وعمليات قتالية ولوجستية على الخطوط الأمامية على الحد الجنوبي.

تطوير الحرس الوطني

وثمّن سموه، الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.

من جهته أعرب قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالمنطقة اللواء الركن محمد بن محسن السبيعي، عن سعادته بزيارة سمو نائب أمير منطقة نجران، مؤكدًا أن زيارة سموه دافع لرفع الروح المعنوية لمنسوبي لواء الملك عبدالعزيز الآلي ووحداته المساندة، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم في القوات العسكرية في تأمين حدود هذا الوطن الغالي.

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