نجوم البرازيل يدعمون بيليه بعد تدهور صحته

وجه نجوم منتخب البرازيل رسالة دعم إلى الأسطورة بيليه بسبب تدهور حالته الصحية لإصابته بمرض السرطان.

لاعبو البرازيل يدعمون بيليه

وظهر لاعبو السيليساو وهم يرفعون لوحة كبيرة تحمل اسم بيليه مع صورته في مونديال 1970، حيث قاموا بدعمه، بعدما أكدت أسرته أنه بخير ولا يزال على قيد الحياة.

وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.

وسيواجه منتخب السيليساو، منتخب كرواتيا يوم الجمعة القادمة في دور الثمانية، حيث تأهل منتخب كرواتيا لدور الثمانية بعد إقصائه لمنتخب اليابان أمس الاثنين.