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بتهم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وغسل الأموال والتزوير

نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به منهم موظفون بوزارات الداخلية والعدل والإسكان والصحة والتعليم

2022-12-25 الساعة 4:58
نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به منهم موظفون بوزارات الداخلية والعدل والإسكان والصحة والتعليم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة – أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبهًا به من ضمنهم موظفون من وزارات: ( الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم).

وأضافت أنه تم إيقاف (170) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وأفادت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
ودعت الهيئة الجميع للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:- الهاتف المجاني: 980 الموقع الإلكتروني.

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